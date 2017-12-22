Neymar'ın Real Madrid'e gidiş tarihi belli oldu

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Fenerbahçe'ye 'Baba' sol bek!

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Demba Ba "FEDA" dedi

Adı bir süredir'le anılan'la ilgili transfer spekülasyonlarının ardı arkası kesilmiyor.Geçtiğimiz yazkarşılığında'in yolunu tutarak tarihin en pahalı transferini gerçekleştiren Brezilyalı süperstar hakkında bugün de yeni bir iddia ortaya atıldı.İspanya'da yayım yapanadlı internet sitesinin haberine göre Paris'te en fazla 2 yıl daha kalmak istediği öğrenilen Neymar,'de Real'e imza atacak.Haberde İspanyol devinin Neymar'ı'nun uzun vadeli alternatifi olarak düşündüğü belirtildi.