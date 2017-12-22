Nedim Yiğit'ten alt yapılarla ilgili büyük eleştiri

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlediği yılın spor adamları ödülleri dağıtıldı. U15 Uluslararası şampiyonluk ödülü'e verildi.Nedim Yiğit ödülü tüm TFF çalışanları ve alt yapılara hizmet eden tüm paydaşlar adına aldığını ifade etti. Nedim Yiğit alt yapılar ile ilgili sorunları 28 yaşın altında oyuncu tanımayan, eline fırsatlar geçtiğinde altyapılar için hiç birşey yapmayan insanlarla konuşulmasından mutsuz olduğunu söyledi.Yiğit ayrıca bu ülkede bir antrenörle ya da kulüple karşılaşıncaya kadar yeterince yetenekli oyuncu olduğunu ama bu karşılaşmadan sonra işlerin değiştiğini söyleyerek tüm kulüp ve antrenörlerden alt yapılar ile ilgili özenle ilgilenmelerini rica etti.Şair der ki: "Tomurcuk derdinden olmayan ağaç odundur" sözleriyle devam eden Yiğit, "genç oyuncular eğer bizler engel olmazsak hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklardır göreceksiniz" diyerek konuşmasını bitirdi...