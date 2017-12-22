Mustafa Cengiz'den Ibrahimovic vaadi!

ismini öne atarak camiada heyecan yaratan'da her zaman dünya yıldızlarının oynaması gerektiğini söyledi.İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:-Mustafa Cengiz ve ekibi olarak biz hazırız. Bizim için seçime hazırlanmak için 1 hafta da yeter. Ancak bu aceleci tavrın yanlış olduğu görüşündeyim. Kısa zaman nedeniyle adil bir yarışma olmayacak.-Lig devam ediyor. Devre arası seçim ayın 20'sinde. Transfer dönemi 27'sinde bitecek. Takımın başında teknik direktör yok. Hizmetin sürekliliği açısından da yönetim neyi hesapladı onu da bilmiyorum.-Ben Boş laflar etmem. G.Sarayın 3-4 yerine yedek ve asıl takviye yapması şart. Galatasaray'da her zaman dünya yıldızları oynamalı. Hala Ibraimovic'te ısrar ediyorum. Ibrahimovic Galatasaray'da oynar. Yine ıbrahimovic diyorum. Yine Fatih Hocam'la, Drogba diyorum. Büyümeye yönelik harcamaları asla durdurmayacağız. Dünya yıldızlarını G.Saray'a getireceğim.