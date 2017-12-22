Melo'dan Fatih Terim'e tweet!

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinin yankıları sürüyor. 2011 yılında Fatih Terim tarafından takıma kazandırılan ve 4 yıl Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından mutluluğunu attığı tweetle gösterdi.Melo yaptığı paylaşımda, ''Fatih Terim geri döndü'' ifadesini kullandı.2016 yılının Ocak ayında Kasımpaşa'da Galatasaray'a transfer olan Donk, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesinin ardından attığı tweet'te ''Hoşgeldiniz hocam'' dedi.