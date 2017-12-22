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Mecnun Otyakmaz: Beşiktaş maçında bizi mutlu edecek bir sonuç alacağız

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, yarın karşılaşacakları Beşiktaş maçı ile ilgili, "İlk yarının son maçı. Taraftarımızla birlikte oynayacağımız Beşiktaş karşılaşmasıyla ilk yarıyı tamamlayacağız. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah bizleri mutlu edecek bir sonuç alacağız" şeklinde konuştu.

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Mecnun Otyakmaz: Beşiktaş maçında bizi mutlu edecek bir sonuç alacağız
Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, yarın karşılaşacakları Beşiktaş maçı ile ilgili, "İlk yarının son maçı. Taraftarımızla birlikte oynayacağımız Beşiktaş karşılaşmasıyla ilk yarıyı tamamlayacağız. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah bizleri mutlu edecek bir sonuç alacağız" şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz kentte faaliyet gösteren Bahçeşehir Okulları 4 Eylül Sivas Kampüsü tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' programı kapsamında öğrencilerle buluştu. Konferans salonunda düzenlenen programa Otyakmaz'ın yanı sıra Demir Grup Sivasspor As Başkanı Mehmet Oflaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Burada konuşan Otyakmaz okulda öğrencilerle buluşmaktan memnun olduğunu söyledi.

Otyakmaz Okul Müdürü Mehmet Şarkışla'nın moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

'İNŞALLAH BİZLERİ MUTLU EDECEK BİR SONUÇ ALACAĞIZ'

Yarın oynanacak olan Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Otyakmaz, "Bu güne kadar topladığımız, ilk yarı boyunca topladığımız puanlar takımımızın yarınki oynayacağı karşılaşma için bize biraz daha umut veriyor. Geçekten iyi hazırlanıp ve iyi motive olduğumuz karşılaşmalarda sonuç almayı başarabildik. Fakat karşımızda Şampiyonlar Ligi gruplarında namağlup birinci olarak çıkmış ve Bayern Münih ile eşleşmiş başarılı bir kulüp var. Motivasyon yoğunluğunu Şampiyonlar Ligine verdiğinden belki biraz ligde geri kalmış olabilirler ama şu anda Bayern Münih maçına kadar önemli bir ara var. Beşiktaş'ın geçen haftaki Osmanlıspor maçında lige çok ciddi bir şekilde asıldığını gördük. Başarılı ve güçlü bir takım. Ama geçtiğimiz hafta iki yıldır çok önemli işler yapan, rakiplerini yenmiş Başakşehir'i içeride iyi bir futbolla mağlup edebiliyorsak, yine Beşiktaş'ı da aynı oyun disiplini ve motivasyonla hazır bir şekilde karşısına çıktığımız zaman sonuç alabileceğimizi ve taraftarımızı o stattan üzgün bir şekilde göndermeyeceğimizi düşünüyorum. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah bizleri mutlu edecek bir sonuç alacağız" dedi.

"VOLKAN ŞEN'İ ALMAYI DÜŞÜNMEM"

Bir öğrencinin Otyakmaz'a 'Sezon başında Volkan Şen'in isminin Demir Grup Sivasspor ile anıldığını hatırlatması üzerine Otyakmaz, "Volkan Şen'i sezon başında almak için görüşmeler yapmıştık. Ama kendisinin 'kulüp bulamazsam en son burası olsun' düşüncesinde olduğunu hissedince almaktan vazgeçtik. Şimdi de almayı düşünmem" diye konuştu.
Otyakmaz 2011 yılındaki sözde şike süreci ile ilgili de yaşadıklarını paylaştı.

Programın ardından öğrenciler tarafından Otyakmaz'a plaket takdim edildi.

 




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    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

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      -  
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      -  
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      -  
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