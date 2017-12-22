Manisaspor-Balıkesirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 

TFF 1. Lig'de ilk yarının perdesi Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok maçıyla kapanacak. 3 maçtır kazanamayan ve ligin son sıralarında bulunan, ilk devreyi galibiyetle kapatıp moral kazanmak istiyor. Topladığı 23 puan ile 5. sırada bulunan, Manisa deplasmanından galibiyetle dönerek, Play-Off potasındaki iddiasını sürdürmek istiyor.İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Süleyman Abay yönetecek. Abay'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak Tolga Ahmet Kalaycı görev yapacak.günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmabaşlayacak veekranlarından naklen yayınlanacak.TFF 1’inci Lig’de ödenmeyen borçları yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından 9 puanı silinince aylardır düşme hattına demir atan, kurtuluş umutlarını her geçen hafta azaltan Grandmedical Manisaspor, kadrosunu kaybetme tehlikesi de yaşıyor. Mali sıkıntı içindeki siyah-beyazlılarda yerlilerden Metin Yüksel, Emrullah, Zahit, Alper ve Akın, alacakları için kulübe TFF kanalıyla ihtar çekti. Yabancı futbolcular Perovic, Mikic, Axel Meye, Sebaihi, Atiemwen ve Bakaki’nin de ayrılmayı planladıkları öğrenildi. Kulübün önündeki karanlık tablo taraftarı endişelendiriyor. Grandmedical Manisaspor’da Ankaragücü deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Haktan, sol dizinde meydana gelen yırtık nedeniyle devrenin son haftasında Balıkesirspor Baltok’a karşı görev yapamayacak.TFF 1’inci Lig’de 4 maçtır yenilmeyen ve yeniden Play-Off hattına yükselen Balıkesirspor Baltok, Grandmedical Manisaspor’u da yenerek devreyi ilk 6 sıra içerisinde bitirmenin hesaplarını yapıyor. Ligde Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getirmediği için 3 puanı silinmesine rağmen yarıştan kopmayan Bal-Kes, 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 23 puanla beşinci sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta Manisaspor’u da deplasmanda yendiği takdirde ligin ilk yarısı sonunda Play-Off hedefini tutturmuş olacak. Teknik Direktör Can Cangök, rakiplerinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, "Biz de sıkıntılı günler yaşadık. Kazanıp ilk yarıyı mutlu bitirmek istiyoruz" dedi.