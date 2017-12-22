Liverpool menajeri Jurgen Klopp'tan ayrılık sinyali

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''Eğer biraz onurları varsa istifa ederler''

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Ekim 2015'te başına geçtiği'la yoluna devam eden'le bu akşam'nda oynayacakları maç öncesinde ilginç açıklamalara imza attı.'nde lider'ningerisinde 4. sırada bulunan Liverpool'un patronu, kulüpteki geleceğine yönelik söylediği sözlerle bir nevi ayrılık mesajı gönderdi.Alman teknik adam, yedi yıl sonunda Kırmızılar'dan ayrılabileceğini söylerken "." ifadelerini kullandı.Liverpool'un başına büyük ümitlerle getirilen Klopp, takımıyla'dan beri elde edilemeyen Premier Lig şampiyonluğunu kazanmaya çalışıyor.