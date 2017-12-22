Kros il birinciliği yarışları tamamlandı

Düzenlenen kros yarışlarında ilimizi grup müsabakalarında temsil edebilmek için farklı farklı kategorilerde yarışan yaklaşık 220 sporcu ter döktü. Renkli ve bir o kadar zevkli geçen müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu.Müsabakalarda dereceye giren sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kupa, madalya ve başarı belgesi verildi. Düzenlenen Kros müsabakalarında Genç Erkekler (A-B) ve Genç Kızlar (A-B) kategorilerindeki kupalara İncirliova Spor Lisesi ambargo koydu.Yarışlar sonucunda derece elde eden sporcu ve takımlar kontenjana göre Aydın’ı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazanacak.