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Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Konya-FB canlı skor

Süper Lig'de son haftaların en formda takımlarından birisi olan Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Konyaspor-Fenerbahçe maçının canlı skor takibi ve maçın spikerli anlatımı fanatik.com.tr'de...

23 Aralık 2017, Cumartesi 19:38

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Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Konya-FB canlı skor
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı noktalayacak. Üst üste 5 galibiyet alarak bir anda zirve yarışına giren Fenerbahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak isterken, alt sıralardan kurtulmak ve devre arasına moralli girmek isteyen Konyaspor'da hedef maçtan puanla ayrılmak. Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Konya-FB maç kaç kaç devam ediyor?

KONYASPOR-FENERBAHÇE CANLI İZLE

İşte 11'ler

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jens Jonsson, Vedat Bora, Mehdi Bourabia, Deni Milosevic

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Josef, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Oğuz Kaan, Dirar, Aatif, Guiliano, Valbuena

Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23 Aralık Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak...

Kocaman’ın duygusal maçı​
 
Aykut Kocaman, sezon başında Fenerbahçe’nin başına geçmeden önce Atiker Konyaspor’u çalıştırmıştı. Yeşil-Beyazlılar, Kocaman yönetiminde 2015-16 yılında 3. olarak tarihindeki en yüksek sıralamaya ulaşmış, geçtiğimiz sezon ise ilk kez Türkiye Kupası’nı müzesine götürmüştü. Konya taraftarı tarafından omuzlarda uğurlanan Aykut Kocaman için bu akşamki mücadele son derece duygusal geçecek. Konya tribünlerinin maçtan önce başarılı teknik adama sevgi gösterisinde bulunması bekleniyor.

İzin konusunda taviz yok

Fenerbahçe’de teknik heyet ve yönetim, Noel izni konusunda son sözünü söyledi. Aykut Kocaman, öğrencileriyle yaptığı görüşmede, “Herkes tatile aynı gün çıkacak, aynı gün dönecek. Kimse bu konuda ayrıcalık beklemesin. İzne erken çıkan ya da geç dönen, ağır para cezasına hazır olsun” uyarısında bulundu. Sarı- Lacivertli oyuncular çarşamba günü kupada oynanacak İstanbul0 maçının ardından izne çıkacak. Futbolcular 3 Ocak’ta İstanbul’da toplanacak, 4 Ocak’ta ise Belek Kampı başlayacak.

Kanarya'da 5 eksik

Takımdaki önemli eksikler, Aykut Kocaman’ın başını ağrıtıyor. Savunma hattından Şener Özbayraklı, Roman Neustadter ve Martin Skrtel cezalı durumda. Bu oyuncuların dışında Vincent Janssen ve Mehmet Ekici’nin sakatlıkları da devam ediyor. Kocaman, Konya deplasmanına 5 öğrencisinden yoksun çıkacak.

Konya için kritik viraj!

İkinci kez ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil etmesine rağmen bu sezon ligde hedeflerinden çok uzak kalan, düşme potasına kadar gerileyen Mehmet Özdilek için de devreye girerken oynanacak son maç çok önemli. Geride kalan 16 haftada 14 puanda kalan Anadolu ekibi güçlü rakibini eli boş yollayarak ikinci yarı öncesi moral kazanma amacında. Saat 19.30’da başlayacak karşılaşmaya taraftarın da ilgisi oldukça yüksek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’ndaki mücadelenin dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.

Konyaspor'da eksikler can sıkıyor

Ev sahibi takımda Hadziahmetovic, Traore, Eren ve Volkan uzun süredir sahalardan uzak. Bu oyuncuların dışında orta sahanın önemli ismi Ali Çamdalı’nın da sakatlığı bulunuyor. Kaptanın Fenerbahçe karşısında forma giymesi zor görünüyor. Yeşil- Beyazlılar’da ayrıca forvet oyuncusu Malick Evouna da bugünkü mücadelede görev yapamayacak.






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(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
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    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
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O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
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5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
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13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
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