Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Konya-FB canlı skor
Süper Lig'de son haftaların en formda takımlarından birisi olan Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Konyaspor-Fenerbahçe maçının canlı skor takibi ve maçın spikerli anlatımı fanatik.com.tr'de...
22 Aralık 2017, Cuma 19:1723 Aralık 2017, Cumartesi 19:38
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Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı noktalayacak. Üst üste 5 galibiyet alarak bir anda zirve yarışına giren Fenerbahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak isterken, alt sıralardan kurtulmak ve devre arasına moralli girmek isteyen Konyaspor'da hedef maçtan puanla ayrılmak. Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Konya-FB maç kaç kaç devam ediyor?
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jens Jonsson, Vedat Bora, Mehdi Bourabia, Deni Milosevic
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Josef, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Oğuz Kaan, Dirar, Aatif, Guiliano, Valbuena
Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
23 Aralık Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak...
Kocaman’ın duygusal maçı
Aykut Kocaman, sezon başında Fenerbahçe’nin başına geçmeden önce Atiker Konyaspor’u çalıştırmıştı. Yeşil-Beyazlılar, Kocaman yönetiminde 2015-16 yılında 3. olarak tarihindeki en yüksek sıralamaya ulaşmış, geçtiğimiz sezon ise ilk kez Türkiye Kupası’nı müzesine götürmüştü. Konya taraftarı tarafından omuzlarda uğurlanan Aykut Kocaman için bu akşamki mücadele son derece duygusal geçecek. Konya tribünlerinin maçtan önce başarılı teknik adama sevgi gösterisinde bulunması bekleniyor.
İzin konusunda taviz yok
Fenerbahçe’de teknik heyet ve yönetim, Noel izni konusunda son sözünü söyledi. Aykut Kocaman, öğrencileriyle yaptığı görüşmede, “Herkes tatile aynı gün çıkacak, aynı gün dönecek. Kimse bu konuda ayrıcalık beklemesin. İzne erken çıkan ya da geç dönen, ağır para cezasına hazır olsun” uyarısında bulundu. Sarı- Lacivertli oyuncular çarşamba günü kupada oynanacak İstanbul0 maçının ardından izne çıkacak. Futbolcular 3 Ocak’ta İstanbul’da toplanacak, 4 Ocak’ta ise Belek Kampı başlayacak.
Kanarya'da 5 eksik
Takımdaki önemli eksikler, Aykut Kocaman’ın başını ağrıtıyor. Savunma hattından Şener Özbayraklı, Roman Neustadter ve Martin Skrtel cezalı durumda. Bu oyuncuların dışında Vincent Janssen ve Mehmet Ekici’nin sakatlıkları da devam ediyor. Kocaman, Konya deplasmanına 5 öğrencisinden yoksun çıkacak.
Konya için kritik viraj!
İkinci kez ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil etmesine rağmen bu sezon ligde hedeflerinden çok uzak kalan, düşme potasına kadar gerileyen Mehmet Özdilek için de devreye girerken oynanacak son maç çok önemli. Geride kalan 16 haftada 14 puanda kalan Anadolu ekibi güçlü rakibini eli boş yollayarak ikinci yarı öncesi moral kazanma amacında. Saat 19.30’da başlayacak karşılaşmaya taraftarın da ilgisi oldukça yüksek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’ndaki mücadelenin dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.
Konyaspor'da eksikler can sıkıyor
Ev sahibi takımda Hadziahmetovic, Traore, Eren ve Volkan uzun süredir sahalardan uzak. Bu oyuncuların dışında orta sahanın önemli ismi Ali Çamdalı’nın da sakatlığı bulunuyor. Kaptanın Fenerbahçe karşısında forma giymesi zor görünüyor. Yeşil- Beyazlılar’da ayrıca forvet oyuncusu Malick Evouna da bugünkü mücadelede görev yapamayacak.