Klaassen önerisi

Everton, sezon başında Ajax’tan 27 milyon Euro’ya (122 milyon TL) transfer ettiği Davy Klaassen’den umduğunu bulamadı.Hollandalı yıldız haftalardır kadroya bile giremiyor. Menacer Soren Lerby’nin oyuncusunu kiralık olarak önerdiği öğrenildi. Ancak Kocaman’ın Klaassen’e sıcak bakmadığı kaydedildi.