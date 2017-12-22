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Kızılyıldız: 63 - Panathinaikos: 69

Turkish Airlines EuroLeague'de Yunan temsilcisi Panathinaikos, deplasmanda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 69-63 mağlup etti.

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Kızılyıldız: 63 - Panathinaikos: 69
Turkish Airlines EuroLeague'de Yunan temsilcisi Panathinaikos, deplasmanda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 69-63 mağlup etti. 

Maça etkili başlayan Panathinaikos, 6:19 kala 7-13 üstünlüğü yakaladı. 8-0'lık seriyle rakibine cevap veren Kızılyıldız, 3:37 kala 15-13 öne geçti. Fakat periyodu seriyle bitiren 15-20'lik skoru yakalayan Panathinaikos oldu. 

İkinci çeyreğe etkili başlayan Kızılyıldız, Lessort ve Feldeine'in sayılarıyla 6:15 kala 27-25 öne geçmeyi başardı. Periyodun bitimine 1:21 kala da Kızılyıldız, 38-34 önde olsa da Panathinaikos Denmon ve Gist ile bulduğu sayılarla ilk yarıyı 38-41 üstün tamamladı. 

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkı arttıran Panathinaikos, çeyreğin bitimine 3:27 kala 42-55'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Periyot da 49-58 sona erdi. 

Son çeyreğin büyük bölümünde Panathinaikos, farkı korumayı başarmasına rağmen 1:46 kala Kızılyıldız, skoru 63-66'ya getirdi. Ev sahibi ekip kalan bölümde sayı bulmayı başaramayınca karşılaşma Panathinaikos'un 63-69 üstünlüğüyle noktalandı. 

Kızılyıldız'da James Feldeine 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken başka bir oyuncu çift haneli skorlara çıkmayı başaramadı. Milko Bjelica ve Mathias Lessort maçı 8'er sayıyla tamamladılar. 

Panathinaikos cephesinde James Gist ve Marcus Denmon ürettikleri 16'şar sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurlarken Chris Singleton da maçı 8 sayı, 6 ribaunt ile tamamladı. 




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