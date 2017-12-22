Kızılyıldız: 63 - Panathinaikos: 69

Turkish Airlines EuroLeague'de Yunan temsilcisi, deplasmanda karşılaştığı Sırp ekibi'ı 69-63 mağlup etti.Maça etkili başlayan Panathinaikos, 6:19 kala 7-13 üstünlüğü yakaladı. 8-0'lık seriyle rakibine cevap veren Kızılyıldız, 3:37 kala 15-13 öne geçti. Fakat periyodu seriyle bitiren 15-20'lik skoru yakalayan Panathinaikos oldu.İkinci çeyreğe etkili başlayan Kızılyıldız, Lessort ve Feldeine'in sayılarıyla 6:15 kala 27-25 öne geçmeyi başardı. Periyodun bitimine 1:21 kala da Kızılyıldız, 38-34 önde olsa da Panathinaikos Denmon ve Gist ile bulduğu sayılarla ilk yarıyı 38-41 üstün tamamladı.Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkı arttıran Panathinaikos, çeyreğin bitimine 3:27 kala 42-55'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Periyot da 49-58 sona erdi.Son çeyreğin büyük bölümünde Panathinaikos, farkı korumayı başarmasına rağmen 1:46 kala Kızılyıldız, skoru 63-66'ya getirdi. Ev sahibi ekip kalan bölümde sayı bulmayı başaramayınca karşılaşma Panathinaikos'un 63-69 üstünlüğüyle noktalandı.Kızılyıldız'da21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken başka bir oyuncu çift haneli skorlara çıkmayı başaramadı.vemaçı 8'er sayıyla tamamladılar.Panathinaikos cephesindeveürettikleri 16'şar sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurlarkenda maçı 8 sayı, 6 ribaunt ile tamamladı.