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Josef için 15 milyon Euro tesadüf değil!

Pereira, Advocaat ve Kocaman’ın vazgeçemediği tek isim olan Josef, pas isabetindeki yüzde 89’luk başarı oranı, maç başı 1.7 top kazanma sayısıyla Süper Lig’in en iyilerinden biri. 3. sezonunu yaşayan Brezilyalı, 111 karşılaşmada oynarken, sadece 18 maç kaçırdı.

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Josef için 15 milyon Euro tesadüf değil!
Fenerbahçe’nin 2015 Temmuz’unda 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sao Paulo’dan transfer ettiği Josef de Souza, geldiği günden bu yana takımın en çok tartışılan futbolcusu...

Sarı lacivertli yönetim, İngiltere Premier Ligi ekibi West Bromwich Albion’un sezon başında 11 milyon Euro teklif ettiği ve halen de istediği Brezilyalı orta saha oyuncusunun fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi.   

Josef’in özellikle Süper Lig istatistikleri de bu rakamın tesadüf olmadığını ortaya koyuyor.
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2.5 SEZONDA 111 MAÇ

SÜPER Lig’de görev aldığı karşılaşmalarda yüzde 89 pas isabetiyle oynayarak güven veren bir görüntü sergileyen Josef de Souza, maç başına 1.7 top kazanma ortalaması ile ligin en iyilerinden biri.  İikili mücadele kazanma yüzdesi 62’ye ulaşan Brezilyalı’nın maç başı hava topu kazanma sayısı da 1.4.

Geride kalan 2.5 sezonda Fenerbahçe formasıyla 111 resmi maça çıkan Josef, 12 gol atarken, 5 de asist yaptı. Bu süreçte takımı çalıştıran Pereira, Advocaat ve Aykut Kocaman’ın maçlarda ilk 11’e yazdığı ilk isim o oldu.
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FENERBAHÇE’NİN VAZGEÇİLMEZİ

2015 yılında 7.5 milyon Euro’ya alınan Josef de Souza, sakat ya da cezalı olmadığı dönemlerdeki bütün maçlarda forma giydi.

JOSEF’İN BU SEZONKİ SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ

- Maç: 15
- Gol: 1
- Asist: 1
- Maç başı başarılı pas: 48
- Pas yüzdesi: 89
- Maç başı top kapma: 1.7
- Maç başı hava topu: 1.4
- İkili mücadele yüzdesi: 68




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17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
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