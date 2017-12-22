  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Güntekin Onay: Fatih Terim tam zamanında geldi

Güntekin Onay, Fatih Terim'in, son dönemde elini taşın altına soktuğunu ve Galatasaray'ın zor zamanında göreve geldiğini söyledi.

22 Aralık 2017, Cuma 12:44

  • - A
  • + A
Güntekin Onay: Fatih Terim tam zamanında geldi
Bein Sports Yorumcusu Güntekin Onay, Fatih Terim ile Galatasaray'ın anlaşmasını değerlendirdi. Güntekin Onay, Fatih Terim'in, son dönemde elini taşın altına soktuğunu ve Galatasaray'ın zor zamanında göreve geldiğini söyledi.

 "Beklenen ve tam zamanında olan bir gelişme. Galatasaray çok kritik bir süreçten geçiyor ve çok doğru bir karar vermesi gerekiyor diye programda da dile getirmiştim. O doğru tercih yapıldı. 20 Ocak’taki seçim beklenseydi, geç kalınmış olabilirdi. Kayseri ve Göztepe maçları geride kalmış olacaktı, transferdeki hamle şansları azalacaktı.
İlişkili Haber

Fatih Terim neşteri vuracak!


Tam zamanında çok doğru ve güçlü bir ismi Galatasaray yönetimi göreve getirdi. Kim ne derse desin Fatih Terim teknik direktör anlamında bu ülkenin en güçlü ve en başarılı ismidir. Galatasaray’ın 20 şampiyonluğunun 6’sının altında Fatih Terim’in adı yazmaktadır. Kimsenin tartışmayacağı ve herkese heyecan kazandıracak bir isimle anlaşıldı.

Fatih Terim açısından da bakınca çok cesur ve önemli bir karar. Güçlü bir Beşiktaş ve ivme kazanmış bir Fenerbahçe, Başakşehir, güçlü Trabzonspor geliyor... Fatih Terim buna bakmadı ve çok zor bir dönemde göreve geldi. Elini taşın altına soktu. Fatih Terim’in, “Demirden korksak trene binmezdik” diye bir sözü var. Bu akşam bunu gösterdi. Hiç çekinmedi ve bu görevi reddetmedi. Büyük bir heyecan bekliyor bizi ikinci yarıda. Süper Lig açısından da çok güzle bir boyut kazanacak.

Galatasaray’ın Göztepe ile çok kritik bir maçı var, 50 bin kişi stadı dolduracaktır. Transfer konusunda da eksikleri çok iyi biliyor. Bir iki nokta atışla ikinci yarıda daha iyi olacaktır."

YÜKSEK ORANLI KUPON YAPMAK İÇİN TIKLA
İlişkili Haber

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüş ihtimali sıfıra indi!







0 YORUM GİRİŞ YAP
(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan cevabı
Beşiktaş'ta Negredo-Quaresma gerginliği sürüyor
Negredo'da son dakika!
Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Rıdvan Dilmen'e göre maçın kırılma anı! (Sivasspor-Beşiktaş)
ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1
Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''
Beşiktaş'ın verilmeyen golü ofsayt mı? (Sivasspor-Beşiktaş)
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3
Fatih Terim döneminde yapılan transferler
Vida resmen Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'de Pastore planı
Beşiktaş'a Fellaini müjdesi!
Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »