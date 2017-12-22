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Göztepeli Halil’in hedefi A Milli forma

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin orta saha oyuncusu Halil Akbunar, "Kariyerim için ilk hedefime ulaştım, Göztepe ile Süper Lig’de oynamak istiyordum. Bundan sonraki hedefim inşallah A Milli formayı giymek." dedi.

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Göztepeli Halil’in hedefi A Milli forma
Halil Akbunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk 16 haftalık sürecin çok iyi geçtiğini ve 30 puana ulaştıklarını ifade etti. İlk hedefleri olan kümede kalma yolunda önemli bir adım attıklarını belirten Halil, "İnşallah hedefimizi daha da yükselteceğiz. 30 puan bizim için çok iyi." diye konuştu.

Halil, ilk devrenin son haftasındaki Galatasaray maçının zor geçeceğini belirterek, "İyi çalışacağız, orada da amacımız Galatasaray’ı yenmek olacak." ifadesini kullandı.

Süper Lig’de Göztepe forması giymenin gurur verici olduğunu dile getiren Halil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parayla pulla alınacak bir şey değil, manevi olarak değeri bende çok farklı. Halil Akbunar olduysam Göztepe taraftarı sayesinde oldum. Halil Akbunar, diye bağırdıklarında tüylerim diken diken oluyor. Benim için çok mutluluk verici bir şey. Kariyerim için ilk hedefime ulaştım, Göztepe ile Süper Lig’de oynamak istiyordum. Bundan sonraki hedefim inşallah A Milli formayı giymek. Bir hedefim daha var, inşallah Göztepe formasıyla Avrupa kupalarında top oynamak."

Halil, daha önce sol kanatta oynamayı tercih ettiğini ancak Süper Lig’e çıktıktan sonra bunun değiştiğini belirterek, "İki kanatta da elimden geleni yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Süper Lig’de ilk golünü Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında attığını aktaran Halil, gollerin devamını getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Göztepe’de profesyonel oldu

2011-2012 sezonunun devre arasında Göztepe’de profesyonel olan 24 yaşındaki Halil Akbunar, profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra TFF 1. Lig’de 14 Ocak 2012’de Kartalspor’a karşı forma giydi.

2015-2016’da Elazığspor’da kiralık oynayan Halil, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Türkiye Kupası’nda çıktığı 181 maçta 26 gol kaydetti. Halil Akbunar, 19 ve 20 Yaş Altı Milli Takımlarında 13 kez mücadele etti.

AA




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24 Aralık 2017 Pazar

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  • K. Karabük
      -  
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      -  
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  • Galatasaray
      -  
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