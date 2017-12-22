Göztepe’den Song bombası

14 sene sonra çıktığı Süper Lig’de fırtınalar estiren ve 16 haftada 30 puan toplayıp zirve yarışına giren Göztepe, Galatasaray maçının ardından transfer çalışmalarında gaza basacak. Bir numaralı hedef; Alex Song. Daha önce 3 büyüklerin de gündemine gelen 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Rubin Kazan’dan ayrılacak. Rus ekibi ekonomik anlamda çok zor günler geçirirken, 4 aydır futbolcularına maaş ödeyemiyor. Menacerler tarafından Göztepe’ye önerilen Song’a, teknik direktör Tamer Tuna da yeşil ışık yaktı.Rubin Kazan’ın bonservis isteğini 1.5 milyon Euro’ya kadar düşürdüğü öğrenilirken, resmi temaslar başlayacak. Kariyerine Bastia’da başlayıp, tam 7 sezon Arsenal’de top koşturan Song, ardından dünya devi Barcelona’ya transfer olmuştu. 2 sezon sonra West Ham’a gidip, ardından Rubin Kazan’ın yolunu tutan Song, bu sezon 8 maça çıktı.