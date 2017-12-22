  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Galatasaray’ın karakutusu Serdar Eder seçim öncesi tüm gerçekleri anlatacak

Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, Galatasaray Proje Üretim Grubu’nun konuğu olacak ve önemli açıklamalarda bulunacak.

  • - A
  • + A
Galatasaray’ın karakutusu Serdar Eder seçim öncesi tüm gerçekleri anlatacak
Galatasaray camiasının güçlü ismi ve genel kurulların kilit adamı Serdar Eder camiada yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek ve hem tüzük hem üyelik yapısı hem de idari çalışmalar hakkında bilgiler vermek için cumartesi günü basın mensuplarıyla buluşacak.

Galatasaray Proje Üretim Grubu’nun davetlisi olarak Elit World Europe Otel’de sabah 10.30’daki buluşmada genel kurul üyeleri ile basın mensupları da yer alacak.
İlişkili Haber

Son dakika | Fatih Terim Galatasaray'a imza atıyor


Galatasaray için önemli bir olağanüstü genel kurul öncesinde düzenlenecek olan organizasyona, Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder konuşmacı olarak katılacak. Galatasaray Kulübü’nde önemli bir isim olan Sicil Kurulu Başkanı Eder, sarı-kırmızılı kulübün tarihi, camiada yaşanan olaylar, tüzük, üyelik yapısı ve kendi döneminde yapılan tüm idari çalışmalara dair birçok konuda açıklamalarda bulunacak.
İlişkili Haber

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüş ihtimali sıfıra indi!


Ali Fatinoğlu: "Amacımız Galatasaraylıları doğru bilgilendirmek"

Galatasaray Proje Üretim Grubu Başkanı Ali Fatinoğlu, olağanüstü seçim sürecine girilen şu dönemde bu toplantının amacı için, "Galatasaray ile ilgili gerçek olmayan, hayali pek çok bilgi sosyal medyada suni algı oluşturuyor. Gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak için, Kulübümüz içinde üyelikler, tüzük ve bunların yansımaları ile ilgili gerçek ve net verileri almak için, camiamızın son derece önemli ismi olan ve sicil kurulunun başındaki Sayın Serdar Eder’i davet ederek, doğru ve gerçek bilgiye ulaşımı, proje üretim grubu olarak sağlamak istedik" açıklamasını yaptı.

İSTANBUL (İHA)
İlişkili Haber

Galatasaray hisseleri Fatih Terim'le yüzde 7 yükseldi




0 YORUM GİRİŞ YAP
(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan cevabı
Beşiktaş'ta Negredo-Quaresma gerginliği sürüyor
Negredo'da son dakika!
Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Rıdvan Dilmen'e göre maçın kırılma anı! (Sivasspor-Beşiktaş)
ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1
Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''
Beşiktaş'ın verilmeyen golü ofsayt mı? (Sivasspor-Beşiktaş)
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3
Fatih Terim döneminde yapılan transferler
Vida resmen Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'de Pastore planı
Beşiktaş'a Fellaini müjdesi!
Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »