Galatasaray hisseleri Fatih Terim'le yüzde 7 yükseldi

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Fatih Terim Galatasaray'da ilk idmanına çıktı!

Sportif AŞ'nin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için'le görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri bu açıklamanın ardından güne yüzde 7,52 yükselişle başladı ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,4 artışla 6,44 lira seviyesinde dengelendi.'da işlem gören diğer spor şirketlerinin ise karışık bir seyir izlediği görülüyor. Şu dakikalarda Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri yüzde 0,73 değer kazancıyla 4,16 liradan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 0,34 primle 34,95 liradan, Trabzon sportif AŞ hisseleri de yüzde 0,4 azalışla 2,34 liradan işlem görüyor.