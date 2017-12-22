Galatasaray'dan "Nerede kalmıştık.." tişörtü ve atkısı

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Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen başladı. Deneyimli teknik adam, Sarı-Kırmızılılarla 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.Fatih Terim, Galatasaray'la anlaştığını dün sosyal medya hesabı Twitter'dan "Nerede kalmıştık... @GalatasaraySK" sözleriyle duyurmuştu.Galatasaray Kulübü de bunun üzerine "Nerede kalmıştık.." yazılı tişörtleri ve atkıları satışa çıkardı.