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Galatasaray'dan KAP düzeltmesi!

Galatasaray, borsaya yapılan ilk bildirimin sehven yapıldığını; Fatih Terim'in ligin 2. yarısı için aylık 1.905 TL, 2018-19 sezonunda ise 3 milyon euro garanti ücret alacağını açıkladı.

22 Aralık 2017, Cuma 20:31

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Galatasaray'dan KAP düzeltmesi!
Galatasaray, borsaya yapılan ilk bildirimin sehven yapıldığını; Fatih Terim'in ligin 2. yarısı için aylık 1.905 TL, 2018-19 sezonunda ise 3 milyon euro garanti ücret alacağını açıkladı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16:01'de "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim İle Anlaşmaya Varılması Hakkında" konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir: 

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir.
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7 YORUM GİRİŞ YAP
  • yazganel 22.12.2017 13:13:51
    1

    Hoş geldin hocam

  • goldkh 22.12.2017 13:37:36
    2

    işte sözleşme detayları diyorsunuz detay yok..! ee ne de olsa fanatik beş para etmezsiniz

  • KaNuNSuZ_oFLu 22.12.2017 16:07:03
    3

    Galatasaray milli takimdan daha üstün olmali ki orda aldigi paranin yarisini talep etmis

  • loewenjaeger 22.12.2017 18:55:51
    4

    F. Terim simdi bu sene asgari ücretle mi calisacak? Bu yönetimin oynadigi bu kacinci oyun? Sneidere kart cezasi verip sonra bunun akibetinin ne oldugu belli olmadi. Simdi yeni oyun.

  • dorucudevid 22.12.2017 21:54:54
    5

    Komedi başlıyor, iyi seyirler Türkiyem

  • dorucudevid 22.12.2017 21:55:34
    6

    Komedi başlıyor, iyi seyirler Türkiyem

  • timur.1860 23.12.2017 13:41:52
    7

    çöp belhanda nin aldigi ücret e bakarsaniz, terime verilen ücret cok da fazla sayilmaz

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  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
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    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
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