Galatasaray'dan KAP düzeltmesi!

İstanbulspor-Elazığspor maç sonucu: 1-2
- MENÜ
- MENÜ
ŞİFREMİ UNUTTUM
Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.
AKTİVASYON KODU TALEBİ
Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.
ÜYE GİRİŞ DURUM
22 Aralık 2017, Cuma 20:25 22 Aralık 2017, Cuma 20:31
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
17. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Fenerbahçe
|17
|33
|2
|Medipol Başakşehir
|16
|33
|3
|Galatasaray
|16
|32
|4
|Beşiktaş
|17
|30
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|16
|30
|6
|Göztepe
|16
|30
|7
|Trabzonspor
|16
|28
|8
|Demir Grup Sivasspor
|17
|26
|9
|Bursaspor
|17
|25
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|16
|19
|11
|Kasımpaşa
|16
|19
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|16
|19
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|17
|18
|14
|Antalyaspor
|17
|17
|15
|Atiker Konyaspor
|17
|15
|16
|Osmanlıspor FK
|16
|14
|17
|Gençlerbirliği
|17
|14
|18
|Kardemir Karabükspor
|16
|8
Hoş geldin hocam
işte sözleşme detayları diyorsunuz detay yok..! ee ne de olsa fanatik beş para etmezsiniz
Galatasaray milli takimdan daha üstün olmali ki orda aldigi paranin yarisini talep etmis
F. Terim simdi bu sene asgari ücretle mi calisacak? Bu yönetimin oynadigi bu kacinci oyun? Sneidere kart cezasi verip sonra bunun akibetinin ne oldugu belli olmadi. Simdi yeni oyun.
Komedi başlıyor, iyi seyirler Türkiyem
Komedi başlıyor, iyi seyirler Türkiyem
çöp belhanda nin aldigi ücret e bakarsaniz, terime verilen ücret cok da fazla sayilmaz