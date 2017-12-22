Galatasaray'da muhalefete tek lider!

13- 20 Ocak tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurula gidecek olan Galatasaray’da kazan kaynıyor... İlk etapta kulislerde Başkan Dursun Özbek’in yeniden seçilmesine kesin gözle bakılmasına rağmen dünden bu yana işler değişti. Muhalefet kanadı ciddi bir çalışma içerisinde ve Özbek’in karşısına güçlü bir aday çıkarmak istiyor. Ana plan, tek isim üzerinde tüm muhalif üyelerin birleşmesi. Oyların bölünmesini istemeyen üyeler tarafından Adnan Öztürk’e ciddi bir destek var.Ünal Aysal döneminde yönetimde yer alan ve sonrasında da başkanlığa adaylığını koyup geri çekilen Öztürk’ü ikna etmek için ciddi şekilde çalışmalar sürüyor. Sağlam bir zeminde adaylığını açıklamayı hedefleyen Öztürk, güçlü bir liste oluşturması durumunda Barcelona’da büyük işlere imza atan yönetici Esteve Calzada’yı futbol şubesine getirecek. Mayıs’ta tekrar seçime gidilmesi şartıyla muhalefet kanadı, tek bir çatı adayda birleşmeye hazırlanıyor.Metin Karabaş