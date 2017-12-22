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Galatasaray'da muhalefete tek lider!

Dursun Özbek’in karşısına güçlü bir aday çıkarmak isteyen muhalefet kanadı, tek isim üzerinde birleşmeyi planlıyor. Adnan Öztürk’e camiadan ciddi destek gelirken, ikna çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray'da muhalefete tek lider!
13- 20 Ocak tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurula gidecek olan Galatasaray’da kazan kaynıyor... İlk etapta kulislerde Başkan Dursun Özbek’in yeniden seçilmesine kesin gözle bakılmasına rağmen dünden bu yana işler değişti. Muhalefet kanadı ciddi bir çalışma içerisinde ve Özbek’in karşısına güçlü bir aday çıkarmak istiyor. Ana plan, tek isim üzerinde tüm muhalif üyelerin birleşmesi. Oyların bölünmesini istemeyen üyeler tarafından Adnan Öztürk’e ciddi bir destek var.

Mayıs’ta kongre şartı...

Ünal Aysal döneminde yönetimde yer alan ve sonrasında da başkanlığa adaylığını koyup geri çekilen Öztürk’ü ikna etmek için ciddi şekilde çalışmalar sürüyor. Sağlam bir zeminde adaylığını açıklamayı hedefleyen Öztürk, güçlü bir liste oluşturması durumunda Barcelona’da büyük işlere imza atan yönetici Esteve Calzada’yı futbol şubesine getirecek. Mayıs’ta tekrar seçime gidilmesi şartıyla muhalefet kanadı, tek bir çatı adayda birleşmeye hazırlanıyor.

Metin Karabaş




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17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
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