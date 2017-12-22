Futsal turnuvasında Kardelen Koleji şampiyon oldu

Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert yaptığı açıklamada, "Daha önce de bahsettiğim üzere, bizler Özel Kardelen Eğitim kurumları olarak gerek akademik gerekse sosyal anlamda katılmış olduğumuz her türlü etkinlikte gözümüzü şampiyonluğa dikmiş durumdayız. Geçmişte elde ettiğimiz akademik ve sosyal başarılar da bu durumu kanıtlar nitelikte. Takımımızın elde etmiş olduğu başarılarda büyük pay sahibi öğretmenlerimizi ve şampiyon sporcularımı en kalbi şekilde tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta Kırşehir'de düzenlenecek olan bölge şampiyonasında da ilimizi temsil etme hakkını elde ederek bizleri gururlandıran gençlerimize de başarılar diliyorum” dedi.Öğrenciler, final maçı sonrasında kupalarını Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin’den aldı