FIFA kokartı takacak hakemler açıklandı

FIFA tarafından onaylanan Türk hakemler listesi şöyle: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut MelerFIFA tarafından onaylanan liste şöyle:FIFA HAKEMLERİCüneyt ÇakırHüseyin GöçekHalis ÖzkahyaMete KalkavanAli PalabıyıkAlper UlusoyHalil Umut MelerFIFA YARDIMCI HAKEMLERİBahattin DuranTarık OngunMustafa Emre EyisoyKemal YılmazEkrem KanCeyhun SesigüzelEsat SancaktarKerem ErsoySerkan Olguncanİbrahim Çağlar UyarcanKADIN FIFA HAKEMLERİMeliz ÖzçiğdemNeslihan MuratdağıCansu TiryakiKADIN FIFA YARDIMCI HAKEMLERİBetül Nur YılmazDeybet GökSedef AktanMürvet YavuztürkFIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİBülent KöktenÖzcan SultanoğluMurat Ergin GözütokYeliz TopaloğluFIFA FUTSAL HAKEMLERİKamil ÇetinOzan SoykanUğur ÇakmakMurat ÇolakFIFA FUTSAL KADIN HAKEMLERİFatma Özlem Tursun