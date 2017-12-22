  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


FIFA kokartı takacak hakemler açıklandı

FIFA kokartı takacak hakemler açıklandı. FIFA kokartı takacak hakemler için 4 Ocak Perşembe günü VAR sunumunun ardından tören düzenlenecek.

22 Aralık 2017, Cuma 12:23

  • - A
  • + A
FIFA kokartı takacak hakemler açıklandı
FIFA tarafından onaylanan Türk hakemler listesi şöyle: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler

FIFA tarafından onaylanan liste şöyle:

FIFA HAKEMLERİ
Cüneyt Çakır
Hüseyin Göçek
Halis Özkahya
Mete Kalkavan
Ali Palabıyık
Alper Ulusoy
Halil Umut Meler
FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ
Bahattin Duran
Tarık Ongun
Mustafa Emre Eyisoy
Kemal Yılmaz
Ekrem Kan
Ceyhun Sesigüzel
Esat Sancaktar
Kerem Ersoy
Serkan Olguncan
İbrahim Çağlar Uyarcan
KADIN FIFA HAKEMLERİ
Meliz Özçiğdem
Neslihan Muratdağı
Cansu Tiryaki
KADIN FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ
Betül Nur Yılmaz
Deybet Gök
Sedef Aktan
Mürvet Yavuztürk
FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ
Bülent Kökten
Özcan Sultanoğlu
Murat Ergin Gözütok
Yeliz Topaloğlu
FIFA FUTSAL HAKEMLERİ
Kamil Çetin
Ozan Soykan
Uğur Çakmak
Murat Çolak
FIFA FUTSAL KADIN HAKEMLERİ
Fatma Özlem Tursun




1 YORUM GİRİŞ YAP
  • lider_53 22.12.2017 15:41:02
    1

    Palabıyık, Ulusoy, Halis aldıkları görevleri süper yapıyorlar! Türkiyede doğru dürüst kaç maç yönettiler. İnsan düşünmeden edemiyor acaba biryerlerden birileri bunların kulaklarına üflüyor ve buraları vaat mı ediyorlar. Türk futbolu adına utanıyorum.

(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan cevabı
Beşiktaş'ta Negredo-Quaresma gerginliği sürüyor
Negredo'da son dakika!
Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Rıdvan Dilmen'e göre maçın kırılma anı! (Sivasspor-Beşiktaş)
ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1
Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''
Beşiktaş'ın verilmeyen golü ofsayt mı? (Sivasspor-Beşiktaş)
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3
Fatih Terim döneminde yapılan transferler
Vida resmen Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'de Pastore planı
Beşiktaş'a Fellaini müjdesi!
Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »