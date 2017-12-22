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Fenerbahçe'de flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin ligin 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertliler'de ise flaş gelişmeler yaşandı. Aykut Kocaman Janssen, İsmail Köybaşı ve Van Persie'yi sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürmedi.

22 Aralık 2017, Cuma 23:45

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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Fenerbahçe'nin ligin 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertliler'de ise flaş gelişmeler yaşandı. Aykut Kocaman Janssen, İsmail Köybaşı ve Van Persie'yi sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürmedi.

Son haftalarda yükselişe geçen ve 5'te 5 yaparak taraftarının gönlünü yeniden kazanan Aykut Kocaman'ın başı sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle dertte. Marcel Janssen, İsmail Köybaşı ve Van Persie sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürülmeyen isimler oldu.

Ayrıca Fenerbahçe'de Neustadter, Şener Özbayraklı ve Martin SKrtel cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.

Tecrübeli teknik adamın sahaya alternatif bir 11'le çıkacağı ve genç yıldız adayı Oğuz Kağan'a forma şansı vereceği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Atiker Konyaspor maçı için Konya'ya geldi. Sarı-lacivertli takımı, havalimanında coşkulu taraftar karşıladı. Meşalelerin yoğun dumanını nedeniyle futbolcu ve yöneticiler güçlükle takım otobüsüne binebildi.

Fenerbahçe, yarın saat 19.30'da Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım eşliğindeki kafile, akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya geldi. Sarı-lacivertli takımı havalimanında coşkulu bir taraftar karşıladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'a, Fenerbahçe Taraftarlar Derneği tarafından çiçek hediye edildi. Taraftarın yaktığı meşaleler nedeniyle oluşan yoğun dumanın havalimanın içini de sarması üzerine futbolculardan ve yöneticilerden bazıları güçlükle otobüse binebildi. Kafile, havalimanından ayrılırken bazı taraftar 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' diye tezahürat yaptı. Sarı-lacivertli ekip, havalimanından ayrılıp, kamp yapacağı otele geçti. 

Yusuf Dursun
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3 YORUM GİRİŞ YAP
  • aleminkrali1907 23.12.2017 05:40:41
    1

    Vincent Janssen olmasın Admin bey

  • aleminkrali1907 23.12.2017 05:41:25
    2

    Vincent Janssen olacak Admin

  • aleminkrali1907 23.12.2017 05:45:45
    3

    test

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  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
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