Fatih Terim, futbolcularla bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kulüp Başkanı Dursun Özbek eşliğinde futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli teknik adam, futbolcularla bir araya geldi.DHA