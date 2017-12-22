Fatih Terim: 1-2 kaliteli takviye yapacağız

DURSUN ÖZBEK:

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Galatasaray'dan KAP düzeltmesi!

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Taffarel Galatasaray'a dönüyor





tarihinin en başarılı teknik direktörü, 4. kez Sarı-Kırmızılıların başarısı için ter dökecek. İmparator, kendisini 1.5 yıllığına Galatasaraylı yapacak sözleşmeye Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda imza attı.Galatasaray'a ömrünü vermiş, Galatasaray'a büyük başarılar kazandırmış büyük bir isim olan Fatih Terim'le bu anlaşmayı yaptığımız için mutluyuz. Tudor'la yolları ayırdıktan sonra, ilk yarı sona ermeden hoca açığımızı kapatmamız gerekiyordu. Bizi şampiyonluğa taşıyacak tek aday Fatih Terim'di. Kendisine telefon ettim. Hocam dedim, böyle böyle... 'Biliyorum başkan, derhal hazırım' dedi. 'Ücret' dedim, Ben imzamı 1974'te attım. Para konuşmam, burası yuvam' dedi. Size '1905 TL versek olur mu' dedim. Kendisi de bunu sevinçle karşıladı.Ali Sami Yen'de bir Avrupa kupası maçı oynanıyor. Rakibimiz Eintracht Frankfurt. Maçı ne dinlemek istiyorum, ne duymak istiyorum. Heyecanlıyım. Dükkanda duruyorum radyo açıyorlar. Sokağa çıkıyorum bağırıyorlar. Arabaya atlayayım Silivri'ye gideyim dedim. Silivri'ye git gel yapayım maç biter dedim. Silivri dönüşünde Sami Yen'in önüne geldim. Baktım davul zurna çalıyor, kazanmışız dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Bu heyecan bitmez. Daha heyecanlı çok günler yaşayacağız.Sayın başkanımıza, değerli yöneticilerimize ve tüm Galatasaray çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu çatının altında Galatasaraylılarla beni buluşturdukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ben ilk olarak sürenin ilk olarak 20 Ocak'a kadar, sonra Mayıs'a kadar diye konuştum... Aramızda böyle bir konuşma geçti. İki kez tekrar görüşeceğiz.Elimi taşın altına koymam gerektiğini bildiğim için dönme kararı aldım. Acele etmemeliyiz ama yapacak çok şeyimiz var. Daha önce elde ettiğimiz başarılardan daha fazlasını almalıyız. Muhteşem taraftarımızla birleştiğimiz zaman, çok büyük işler yapacağımıza inanıyorum. Yapmak zorundayız. 2 gün sonra renktaşımız Göztepe ile karşılaşacağız. Ligin flaş takımlarından biri. Ben de ilk antrenmanıma çıktım. Zamanımız var ama çok değil. Eksiklerimizi gidermek için çalışacağız.Meslektaşım Igor Tudor'a yaptıklarından ötürü teşekkür ediyorum.Ben Galatasaray kapısından içeri girdiğimden beri, nasıl davranıyorsam öyle davrandım. Başkan beni aradığında, nerede görüşmek isterse, ona uyarsanız. İnsan kulübünün başkanından her gün telefon almıyor. Telefon aldığım için de sevindim.20 kişiyiz ve eksiğimiz var. Sol bekimiz yok. Sol ayaklı bir sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini koyacağız. Mecbur olmadıkça sol ayaklı olmayan birini sol kanada koymam ama mecburiyetimiz var. Sonrasında hem fizik, hem teknik hem de takım bütünlüğü içerisinde felsefemizi oturtacağız. Yeter ki pazar gününü kazasız geçelim. Buca maçından önce bazı futbolculara izin verebiliriz. Başkanımızla şeffaf bir ilişki içerisinde gideceğiz. Acil bir rapor hazırlayacağım. Ama en büyük transferimiz, mevcut oyuncularımızın performansını artırmak olacak. Bu oyuncuların kapasiteleri bu değil. Hakan Balta bugün olsa sol bek oynayacaktı. Kadroya yazılmadığı için oynatamıyoruz. De Jong'u da geri çağırdım. İkinci yarı itibariyla birlikte devam edeceğiz.Galatasaray'ın muhteşem taraftarına teşekkür ediyorum. Ancak empati yapmak gerekir. İstenilmek tabi ki güzel bir şey. Ancak yarın kulübede ben dururken, aynısı benim de başıma gelebilir. Nerede kalmıştık derseniz ben de ''antremanda kalmıştık'' derim o zaman.Galatasaray'ın Avrupa'da olması lazım. Onun için sezon sonunda bulunacağınız yerler belli. Ben kadronun iyi bir kadro olduğuna yürekten inanıyorum ancak bazı yerlerde ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Söylenenle olan arasında bir fark olduğunu düşünüyorum.Takıma bir iki kalite ismi ekleyeceğiz. Scout ekibimiz zaten çalışmış hazır durumda. Onların bazı raporları var.Derbi herkesin çok beklediği ve kaybetmek istemediği şeyler. Bu her zaman olmuyor. Kaybederken de o reaksiyonu göstermek benim için çok önemli. Kaybettik ama müthiş mücadele ettik, onlarla gurur duyuyoruz denmesi önemli.3-4 gündür altyapı sorumlumuz Emrah kardeşimiz vardı. Bugün de benimle olmasını istedim. Devre arasında başlarken yardımcılarım benimle başlayacak. Yerli var, yabancı var. Bir araya geleceğiz, paylaşırız.Tweet atma olayı, kızlarımın fikriydi. Bir gün geri dönersen böyle bir şey yapalım, unutma demişlerdi geçen sene. Twitter kullanmam da mecbur oldukça ama bundan sonra ümit ederim ki daha sık kullanırım. Başkana 'Müsaade ederseniz böyle paylaşayım' dedim. Tweet tarihe geçmiş. Biz de tarihe geçmeyi severiz.Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesidir. Ben de böyle bir camianın mensubu olmaktan her zaman gurur duydum. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek zamanıdır. Geçmişteki başarıların üstüne koymak için buradayım.Devre arasında takım çalıştırmaya başlamak bir meydan okuma ama Galatasaray benden görev istediğinde hiçbir zaman kaçmadım, kaçamam da. Kariyerimi riske attım ama kazandığım yerde kaybetmek de beni çok fazla üzmez. Öyle bir kaygım yok.96 senesinde Wenger'le aynı dönem geldik. Onun 21. yılı Arsenal'in başında. Ben de Galatasaray'ın başında 21 yıl kalsam neler olurdu diye düşünmüyor değilim. Tabii benim de hatalarım oldu. 4. kez geliyorsam, demek ki hep buradayım. Bayern Münih'e baktığımızda Heynckes, sıkıştığı zaman gelebiliyor. Dünyanın her tarafı istese, camianızın istemesi çok başka oluyor.1996 yılındaki heyecanı duymasam 'bana müsaade' diyecek kadar erdemliyim. O zamandan daha fazla heyecanlı olduğumu söylemeliyim. Dediğim gibi hedeflerim var.Ara kamptan dönünce Florya'yı tanıyamayacaksınız. Orada bir hareketlilik olacak.