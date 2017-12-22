Erzincanlı sporculardan badminton da 2 madalya

Final maçında Ukrayna’yı 2-0 yenen Millilerimiz Altın Madalyanın sahibi oldu. Yine Tek erkeklerde mücadele eden Milli sporcu Muhammet Ali Kurt 96 Tek erkek sporcunun arasından çıkarak Fransız rakibi ile final oynayarak Gümüş madalyanın sahibi oldu.Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Recep Karakoç ; "Milli sporcularımızın uluslar arası turnuvalarda yapmış oldukları dereceler bizleri son derece mutlu etti. Bu başarılarda emeği geçen başta Antrenörlerimiz Murat Sönmez, Uğur Erçetin olmak üzere sporcularımızın göstermiş oldukları bu üstün performanstan dolayı tebrik ediyor, bizlere her türlü desteklerini sağlayan Türkiye Badminton Federasyonuna, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne temsilcilerine teşekkür ediyoruz." dedi.