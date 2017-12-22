Erol Bulut, Vali Kaban'ı maçlara davet etti

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, takımın geçen hafta aldığı galibiyetten dolayı mutluluğunu dile getiren Vali Kaban, fırsat buldukça maçları izlemeye gayret etiğini ifade etti.Teknik Direktörise desteklerinden dolayı teşekkür ettiğimaçlara davet etti. Bulut, "Manevi destek çok önemli, biz o gücü ve desteği sizden alıyoruz ve almaya devam etmek istiyoruz. İçeride oynayacağım tüm maçlarda sizi de aramızda görmek bizi mutlu eder” dedi.Teknik Direktör, Sportif Direktörve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın daha sonra Vali Kaban’a isminin yazılı olduğu 44 numaralı E.Yeni Malatyaspor forması hediye etti.İHA