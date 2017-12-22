Ergin Ataman: "Fiziksel olarak güçlü kalmalıyız"

Turkish Airlines EuroLeague'de Olympiacos ile karşılaşacak olan temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.Rakibin gücüne dikkat çeken Ataman, "Spanoulis'in de döndüğü Olympiacos, hücumda çok daha iyi oynayan bir takım. Savunmada oldukça sertler ve takım savunmasını da çok iyi yapıyorlar. CSKA Moskova karşısında aldıkları galibiyetten kaynaklı İstanbul'a moralle geliyorlar. Biz ise Khimki karşısında çok iyi üç çeyrek oynamamıza rağmen dış şutların etkisiyle kaybettik. Olympiacos karşısında fiziksel olarak güçlü kalmalıyız." dedi.