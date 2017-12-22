Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşlarına jest

Süper Lig'in lideri durumunda bulunan Başakşehir'de keyifler yerinde.Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına büyük bir jest yaptı ve hediyeler dağıttı.Hediyelerini Belöozğlu'ndan alan futbolculaırnın neşelerinin yerinde olduğu gözlendi.