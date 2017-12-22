  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Emmanuel Mas'a transfer izni çıkmadı

Geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor'a gelen ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Emmanuel Mas'ın talipleri artıyor.

  • - A
  • + A
Emmanuel Mas'a transfer izni çıkmadı
San Lorenzo kulübünden Trabzonspor'a transfer olan Mas için Avrupa'dan transfer teklifleri var. Bordo mavili takıma gelmeden önce düzenli olarak Arjantin Milli Takımına çağrılan başarılı sol bek, milli takım havuzundan uzak kalacağı için oynayabileceği bir kulübe gitmek istediğini yönetime iletti.

Mas'ın bu talebi üzerine hem teknik heyet hem de yönetim harekete geçti. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Arjantinli oyuncu ile görüşürken, "Gelen teklifler var ancak seni satmayı düşünmüyoruz. Sen Trabzonspor'dan da milli takıma seçildin" ifadelerini kullandı. 

Rıza Çalımbay'da oyuncusuyla birebir görüşürken milli takıma seçilmesinin tek yolunun düzenli olarak forma giymesi olduğunu belirtirken, "Bu takımda performansını ne kadar yükseltirsen o kadar forma şansı yakalarsın" şeklinde konuştuğu ifade edildi. 

Diğer yandan ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'dan oyuncularına uyarı geldi. 

Yakaladıkları çıkışı Karabük'te de sürdürmeleri gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam rakibin ligde bulunduğu sıralamayı asla dikkate almadan, mücadeleye konsantre olarak sahadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini vurguladı. (Bein Sports)




0 YORUM GİRİŞ YAP
(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan cevabı
Beşiktaş'ta Negredo-Quaresma gerginliği sürüyor
Negredo'da son dakika!
Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Rıdvan Dilmen'e göre maçın kırılma anı! (Sivasspor-Beşiktaş)
ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1
Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''
Beşiktaş'ın verilmeyen golü ofsayt mı? (Sivasspor-Beşiktaş)
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3
Fatih Terim döneminde yapılan transferler
Vida resmen Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'de Pastore planı
Beşiktaş'a Fellaini müjdesi!
Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »