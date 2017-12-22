Emmanuel Mas'a transfer izni çıkmadı

kulübündentransfer olaniçin Avrupa'dan transfer teklifleri var. Bordo mavili takıma gelmeden önce düzenli olarak Arjantin Milli Takımına çağrılan başarılı sol bek, milli takım havuzundan uzak kalacağı için oynayabileceği bir kulübe gitmek istediğini yönetime iletti.Mas'ın bu talebi üzerine hem teknik heyet hem de yönetim harekete geçti. Trabzonspor Başkanı, Arjantinli oyuncu ile görüşürken, "Gelen teklifler var ancak seni satmayı düşünmüyoruz. Sen Trabzonspor'dan da milli takıma seçildin" ifadelerini kullandı.oyuncusuyla birebir görüşürken milli takıma seçilmesinin tek yolunun düzenli olarak forma giymesi olduğunu belirtirken, "Bu takımda performansını ne kadar yükseltirsen o kadar forma şansı yakalarsın" şeklinde konuştuğu ifade edildi.Diğer yandan ilk yarının son haftasındadeplasmanına konuk olacak Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'dan oyuncularına uyarı geldi.Yakaladıkları çıkışı Karabük'te de sürdürmeleri gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam rakibin ligde bulunduğu sıralamayı asla dikkate almadan, mücadeleye konsantre olarak sahadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini vurguladı. (Bein Sports)