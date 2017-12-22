Dört büyükler yerlilere emanet

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Fatih Terim neşteri vuracak!

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Şenol Güneş'ten Fatih Terim açıklaması!

Sezonaile başlayan ancak son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayıran, takımın başınagetirdi.Bununla birlikte Süper Lig'de de uzun aradan sonra bir ilk yaşanmış oldu. Terim'in sarı-kırmızılıların yeni hocası olmasıyla ligde 2012-2013 sezonundan beri ilk kezvebaşında yerli çalıştırıcılar yer alacak. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılaryönetiminde şampiyonluğa ulaşırken,vedaçalıştırıyordu.İHA