Denizlispor-Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen, kendi sahasında Boluspor'u konuk edecek. Horozlar saha avantajını kullanarak kötü gidişatını sonlandırmak isterken, Play-Off potasında bulunan, deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek ilk devreyi ilk 6 içinde kapatmak istiyor.İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Habip Tiryaki yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak Mert Güzenge görev yapacak.günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmabaşlayacak veekranlarından naklen yayınlanacak.Yönetim kurulu, geleceği tartışılan'le yola devam etme kararı aldı. Başkan Mustafa Üstek, "görevinin başında. Devre arasında takımda köklü değişiklikler yapacağız. Mutlaka transferler gerçekleşecek" dedi.Daha önce 5 ya da 6 takviye yapmayı planlayan yönetimin, takımın düşme potasından çıkamaması nedeniyle en az 10 futbolcuyu renklerine dahil edeceği belirtildi. Yönetim, devrenin son haftasındaki Boluspor maçının ardından kadroda operasyon yapılacağını açıklamıştı.