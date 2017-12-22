Demba Ba hedefte

SON DAKİKA GELİŞMESİ... ORANLAR DÜŞTÜ





Premier Lig ekibi Chelsea’den 2014 yılında 6 milyon Euro (27 milyon TL) karşılığında Siyah-Beyazlılar’a transfer olan Demba Ba, 44 maçta 27 gol ve 7 asistlik performansı sonrasında 2015 yılında Shanghai Shenhua’ya transfer olmuştu.13 milyon TL (59 milyon TL) karşılığında Çin’in yolunu tutan Senegalli oyuncuyla Beşiktaş’ın yolu geçen sezon da kesişmişti. Sol bacağından yaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından ikinci yarıyı Kara Kartal’da kiralık olarak geçiren Demba Ba, 2 maça çıkmış ve 1 gollük performans sergilemişti. Sezon sonunda sakatlığı tekrar nükseden deneyimli oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Takımdan ayrılması sonrasında bireysel hazırlıklarını sürdüren tecrübeli oyuncu, problemini atlattı ve menaceri aracılığıyla Beşiktaş’a, ‘Beni alın’ mesajını gönderdi.Tecrübeli futbolcudan gelen bu çağrıyı olumlu karşılayan Başkan Fikret Orman, Shanghai Shenhua’yla sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ba’dan bonservis sorununu çözmesini talep etti. Harekete geçen yıldız isim, Çin’e gidip Shanghai Shenhua’yla görüşüp bonservisini almaya çalışacak.