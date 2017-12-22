  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Demba Ba hedefte

Beşiktaş’ta Demba Ba defteri 3. kez açılıyor... Senegalli futbolcudan gelen isteğe olumlu karşılık veren Siyah-Beyazlı yönetim, 32 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti.

23 Aralık 2017, Cumartesi 13:48

  • - A
  • + A
Demba Ba hedefte
Premier Lig ekibi Chelsea’den 2014 yılında 6 milyon Euro (27 milyon TL) karşılığında Siyah-Beyazlılar’a transfer olan Demba Ba, 44 maçta 27 gol ve 7 asistlik performansı sonrasında 2015 yılında Shanghai Shenhua’ya transfer olmuştu.

13 milyon TL (59 milyon TL) karşılığında Çin’in yolunu tutan Senegalli oyuncuyla Beşiktaş’ın yolu geçen sezon da kesişmişti. Sol bacağından yaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından ikinci yarıyı Kara Kartal’da kiralık olarak geçiren Demba Ba, 2 maça çıkmış ve 1 gollük performans sergilemişti. Sezon sonunda sakatlığı tekrar nükseden deneyimli oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Takımdan ayrılması sonrasında bireysel hazırlıklarını sürdüren tecrübeli oyuncu, problemini atlattı ve menaceri aracılığıyla Beşiktaş’a, ‘Beni alın’ mesajını gönderdi.

Shenhua’yla görüşecek

Tecrübeli futbolcudan gelen bu çağrıyı olumlu karşılayan Başkan Fikret Orman, Shanghai Shenhua’yla sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ba’dan bonservis sorununu çözmesini talep etti. Harekete geçen yıldız isim, Çin’e gidip Shanghai Shenhua’yla görüşüp bonservisini almaya çalışacak.

SON DAKİKA GELİŞMESİ... ORANLAR DÜŞTÜ



 




0 YORUM GİRİŞ YAP
(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan cevabı
Beşiktaş'ta Negredo-Quaresma gerginliği sürüyor
Negredo'da son dakika!
Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Rıdvan Dilmen'e göre maçın kırılma anı! (Sivasspor-Beşiktaş)
ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1
Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''
Beşiktaş'ın verilmeyen golü ofsayt mı? (Sivasspor-Beşiktaş)
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3
Fatih Terim döneminde yapılan transferler
Vida resmen Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'de Pastore planı
Beşiktaş'a Fellaini müjdesi!
Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »