David Badia: Haklı bir galibiyet elde ettik

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Antrenörü David Badia Cequier, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Antalyaspor Antrenörü David Badia Cequier, "Bütün hafta boyunca muhteşem bir çalışma geçirdik. Bunun meyvelerini bugün topladık. Maça biraz gergin başladık. Bu da tabi rakibin gol atmasına neden oldu.Golün de bizi uyandırdığını söyleyebilirim. Devre arasında yaptığımız ufak rötuşlarla harika bir ikinci yarı geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Rakip kaleci de çok iyi maç çıkardı. Sonuçta Antalyaspor için hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" dedi.