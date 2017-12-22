CSKA Moskova: 79 - Khimki Moskova: 68

Turkish Airlines EuroLeague'de iki Rusya'nın Moskova ekibinin karşılaşmasında, rakibi'yi 79-68 mağlup etmeyi başardı.Ev sahibi CSKA, maça etkili başlayan taraf oldu. Ev sahibi ekip periyodun bitimine 1:27 kala 23-11'i yakalarken çeyreği de 23-16 önde tamamladı.İkinci çeyreğin bitimine 6:50 kala CSKA, 35-18'lik skoru yakalasa da 3:24 kala Khimki skoru 35-26'ya getirdi ve ilk yarı da 43-33 sona erdi.Üçüncü çeyrekte skora ortak olmayı başaran Khimki, periyodun bitimine 2:38 kala 53-52'yi yakaladı. Periyot da başa baş bir skorla 57-55 tamamlandı.Son çeyreğe CSKA, 17-2'lik seriyle başladı ve 5:44 kala skoru 74-57'ye getirdi. Kalan bölümde de oyunu kontrol etmeyi başaran ev sahibi ekip karşılaşmadan 79-68 galip ayrıldı.CSKA Moskova'daürettiği 26 sayıyla maça damga vururkenda 18 sayı, 7 ribaunt ile öne çıkmayı başardı. Ev sahibi ekiptevede 7'şer sayıyla maçı tamamladılar.Khimki'de takımın yıldızı16 sayıyla yine en skorer isim olsa da 6/13 iki sayılık, 0/6 üç sayılık atış oranlarıyla verimli bir karşılaşma çıkaramadı.'in 13 sayıyla oynadığı deplasman ekibindeda maçı 10 sayıyla tamamladı.