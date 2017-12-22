Cavaliers, LeBron ile kazandı

Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncularının skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Chicago Bulls’u 115-112’lik skorla geçti.Sezonun 24’üncü galibiyetini alan Cavaliers’ta LeBron James 34 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kevin Love 27 sayı ve 7 ribaunt kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.Bu sezon 21’inci kez kaybeden Bulls’ta Lauri Markkanen 25, Denzel Valentine 18, Nikola Mirotic 15, Robin Lopez 12 sayı ile oynadı.Günün çekişmeli mücadelesinde Phoenix Suns, bitime 17 saniye kala bulduğu üç sayılık basketin yardımıyla konuk ettiği Memphis Grizzlies’ı 97-95 mağlup etti.Sezonun 12’nci galibiyetini alan Suns’ta TJ Warren 27 sayı ve 5 ribaunt, Troy Daniels 14 sayı, Josh Jackson 13 sayı ve 5 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Grizzlies’ta Tyreke Evans 21 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle oynarken, Marc Gasol 13 sayı ve 11 ribaunt, JaMychal Green ise 12 sayı ve 10 ribaunt ve ile "double-double" yaptı.NBA’e 9 maçla devam edilecek.Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 115-112Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 109-114New York Knicks-Boston Celtics: 102-93Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 97-95Utah Jazz-San Antonio Spurs: 100-89AA