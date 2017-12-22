Bursaspor'da çifte harekat!

Bursaspor’da devre arası bir hayli hareketli geçecek. Yeşil-Beyazlılar, nokta atışı 3-4 takviye yapmayı planlıyor. Hücum bölgesi için düşünülen isimler ise taraftarı heyecanlandıracak cinsten... Moussa Sow konusunda bizzat Başkan Ali Ay açıklama yaparken, “Menaceri bize önerdi. Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Şartlarını sorduk ve resmi bir teklif istedik” demişti.Birleşik Arap Emerlikleri’nde Al Ahli formasını terleten Fenerbahçeli eski futbolcu, kesin olarak takımından ayrılacak.Gündemdeki diğer oyuncu da Patrick Twumasi. Sezon başında da gündeme gelen Astana’nın başarılı kanat oyuncusu, 2017’de çıktığı 40 resmi maçta 14 gol atıp, 9 asist yaptı. 23 yaşındaki Kanadalı futbolcu, ileri uçta da görev yapabiliyor.