Brose Bamberg: 66 - Real Madrid: 81

Turkish Airlines EuroLeague'de İspanyol ekibi, deplasmanda karşı karşıya geldiği Alman temsilcisi'i 81-66 mağlup etti.İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmandaki karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. 4:25 kala 5-17 üstünlüğü yakaladıkları ilk çeyreği de 13-29 önde tamamladılar.İkinci çeyrekte Real Madrid, 2:59 kala skoru 29-46 yaptı. İlk yarı da Real Madrid'in 35-50 üstünlüğüyle sona erdi.Rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen konuk ekip, üçüncü periyodu da 51-68 üstün kapattı.Son çeyrekte Brose Bamberg, 1:35 kala skoru 66-79'a getirse de kalan süre yeterli olmadı ve karşılaşma 66-81 sona erdi.Brose Bamberg'de13 sayıyla takımının en skoreri olurkenveda karşılaşmayı 12'şer sayıyla tamamladılar.Real Madrid cephesinde20 sayıyla maçın en skoreri olurken13,10 sayıyla oynadı.