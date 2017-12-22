Beşiktaş Sivas hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktöryönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi., öğleden sonra özel uçak ile Sivas'a giderek kampa girecek.