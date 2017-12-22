Beşiktaş kafilesi Sivas’ta

Süper Lig’de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas’a geldi.Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı kafileyi, çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı.Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.Taraftarlar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’e de çiçek verdi.Siyah-beyazlı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak.