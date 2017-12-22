Ayoub Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor

, menacerlerin önerisiyle’u takibe almıştı. 23 yaşındaki oyuncunun Utrecht ile sözleşmesi sona ereceği için devre arasında transferi 500 bin Euro gibi düşük bir bedelle bitirilebilir.Hollanda basınına göre Ayoub da Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor ve süreci yakından takip ediyor.Başarılı oyuncu, sezonun ikinci yarısını Sarı-Lacivertliler’de geçirmesinin, Fas Milli Takımı’na çağırılıp Dünya Kupası heyecanı yaşaması için büyük bir adım olacağı görüşünde. Ayoub bu sezon Utrecht’te 23 resmi maçta 4 gol atıp 4’te asist yaptı.