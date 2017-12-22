  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Avrupa basınında Fatih Terim yankıları

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından, sarı-kırmıızlı kulüp de KAP'a bildirim yaptı. Gece yarısı yaşanan bu olay dış basında da anında yer buldu ve bulmaya devam ediyor. Özellikle Terim'in daha önce görev yaptığı İtalya'da gazeteler Terim'in Galatasaray'ın başına dönmesine geniş yer verdi.

22 Aralık 2017, Cuma 10:44

  • - A
  • + A
Avrupa basınında Fatih Terim yankıları
İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere dello Spor, 'İmparator' Tudor'un yerini alıyor. Kariyerinde dördüncü kez Galatasaray'ın başına gelecek dedi. Gazetede "Fatih Terim, bir kez daha Galatasaray'ın başına döndü. Fatih Terim eski Juventuslu oyuncu :Igor Tudor'un yerini alacak. ;Tudorlu Galatasaray ligde 2'nci olmasına rağmen Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından pazartesi günü görevinden alındı" denildi.

TUTTOMERCATO: "GALATASARAY'DA, TERİM 4'ÜNCÜ KEZ TEZGAHA DÖNDÜ"

İtalya'nın önde gelen spor sitelerinden birisi olan Tuttomercato'da Terim'in dönüşüne yer ayıdı. Fatih Terim'in daha önce Fioretina ve Milan'da görev aldğına vurgu yapılarak; "Galatasaray Terim'in dönüşünü resmen açıkladı. 1996, 2002 ve 2011'de takımın başına gelen Terim için dördüncü macera başladı. Fatih Terim evine geri döndü" ifadeleri kullanıldı. 

MARCA: "TERİM 4'ÜNCÜ KEZ GALATASARAY'IN BAŞINDA"

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden birisi olan Marca'da Fatih Terim'e yer verdi. İspanyol gazete, "Fatih Terim, dördüncü kez Türkiye Lig'inde ikinci sırada olan Galatasaray'a dönüyor. Türk hoca daha önce 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 yılları arasında yönetti. Türk antrenörün Galatasaray ile 2000 yılında Galatasaray'ın Arsenal'e karşı kazandığı UEFA zaferi, Türk futbolunun en son başarısı" denildi.

DREVNİ AVAZ: "TERİM GALATASARAY'I DEVRALDI"

Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başına geçmesinden önce görüştüğü Bosna Hersek'te de Terim haberlerine yer verildi. Drevni Avaz Gazetesi, Terim Galatasaray'ı devraldı derken, "Fatih Terim bu gece Galatasaray'a tekrardan koç oldu. Futbol dünyasında İmparator lakabıyla bilinen Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a transferini doğruladı" denildi. 

L'EQUİPE: "FATİH TERİM GALATASARAY'A DÖNDÜ"

Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe de Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesine sayfalarında yer verdi. Fatih Terim ve Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar görsellenerek, "Igor Tudor'un görevden alınmasının ardından, Galatasaray'da göreve Fatih Terim getirildi" ifadeleri kullanıldı.

"FATİH TERİM GALATASARAY'I 4'ÜNCÜ KEZ KANATLARI ALTINA ALDI"

Belçika'da De Standaard gazetesi Galatasaray'ın Fatih Terim'i takımın başına getirlmesini "Fatih Terim, Galatasaray'ı 4'üncü kez kanatları altına aldı" başılığıyla vererek, "Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde dördüncü kez dümene geçiyor. Türkiye'nin eski milli antrenörü  Fatih Terim, Galatasaray'da görevinden ayrılan Igor Tudor'un yerine geldi" denildi.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, internet sayfasından "Fatih Terim 4. kez Galatasaray'da" başlığını kullandığı bir habere yer verdi. Terim'in yeniden Galatasaray ile anlaşmaya vardığını okurlarına duyuran Bild, Fatih Terim'in Twitter hesabından yaptığı son paylaşımına da yer vererek, söz konusu anlaşmayı Terim'de onayladı diye yazdı.

Fatih Terim'in Galasaray ve milli takım başarılarını da hatırlatan gazete, sarı-kırmızılı ekibin son üç lig maçını ve prestij maçı sayılan Beşiktaş mücadelesini kaybetmesinin ardından Igor Tudor'un görevine son verildiğini ayrıca aktardı. Bild, 1999-2000 sezonunda UEFA kupasını Galatasaray'a kazandıran Terim'in yedinci şampiyonluğu kovalayacak yorumunu yaptı.

Temel ELCİVAN / Duisburg (DHA) / Olgucan KALKAN-İSTANBUL,(DHA)




1 YORUM GİRİŞ YAP
  • fuatk 23.12.2017 11:17:32
    1

    gidebildiği 2 tane takım var zaten.. Dünya Kupasında takım yönetme şansını bile para için geri çevirdi..

(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan cevabı
Beşiktaş'ta Negredo-Quaresma gerginliği sürüyor
Negredo'da son dakika!
Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Rıdvan Dilmen'e göre maçın kırılma anı! (Sivasspor-Beşiktaş)
ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1
Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''
Beşiktaş'ın verilmeyen golü ofsayt mı? (Sivasspor-Beşiktaş)
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3
Fatih Terim döneminde yapılan transferler
Vida resmen Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'de Pastore planı
Beşiktaş'a Fellaini müjdesi!
Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »