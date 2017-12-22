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Asrın projesinde ikinci perde; Yıldızlarla ikna edecekler

Milyarlarca Euro’luk bir yatırıma hazırlanan Katarlılar, PSG örneği ile 4 büyüklerin aklını çelecek. Yatırımcıların parolası da belli: “İster Messi, ister Ronaldo, fark etmez. Sizle anlaşalım, dünya starlarlarını getirelim”

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Asrın projesinde ikinci perde; Yıldızlarla ikna edecekler
FANATİK’in duyurduğu ‘Asrın projesi’ başlıklı haber, spor gündemine damgasını vurdu... Buna göre Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran Katarlılar, Türkiye pazarında kalıcı olmak istiyor. İlk etepta turizmin merkezi olan Akdeniz’i, futbol cenneti yapmayı planlayan Katarlılar, Antalyaspor ve Aytemiz Alanya’yı bünyesine katmayı hedefliyor. Bu iki kulübe ek olarak 2 yıldır şampiyonluğa oynayan Başakşehir’le de el sıkışılacak. Operasyon o kadar ileri seviyede ki, konuşulan rakamlar milyar Eurolar... Katarlılar’ın esas hedefi ise 4 büyükler.

Çok istiyorlar çünkü...

Ancak bunun kolay olmadığını bilen yabancı yatırımcılar, ilk etapta portföylerindeki Anadolu kulüplerine yapacakları yüksek yatırımlarla, bu takımları şampiyonluk yarışına sokacak ve bir anlamda 4 büyüklerin de direnci kırılacak. Neymar’ı 220 milyon Euro, Mbapbe’yi ise 180 milyon Euro’ya PSG’ye transfer eden Katarlılar, Süper Lig’in büyüklerini de şu parolayla ikna edecekler: “İster Messi, ister Ronaldo, fark etmez. Sizle anlaşalım, dünya starlarını getirelim.” Katarlılar’ın 4 büyükleri bünyelerine katmak istemesinin nedeni ise taraftar potansiyelleri, dünyadaki tanınırlıkları ve Müslüman bir ülkenin takımı olmaları.

Fanatik Özel-Serdar Dinçbaylı




6 YORUM GİRİŞ YAP
  • Cemtonio 23.12.2017 09:52:37
    1

    Türkiye'de 3 büyük vardır. Fb-Gs-Bjk.

  • fuatk 23.12.2017 11:08:50
    2

    yabancı eliyle kalkınma olmaz.. satılık olan kendini satsın, ligimiz satılık değil..

  • santavik 23.12.2017 11:54:19
    3

    Cemtonio asalağı Türkiye de tek büyük vardır o da TRABZONSPOR, istanbul'un dışına şampiyonluğu çıkaran, bütün oyunlara rağmen dimdik küllerinden doğan onurlu şerefli tertemiz tarihi olan TRABZONSPOR. Doğru bu kelimeler sizlere ağır gelebilir.

  • abdullahsenyuz 23.12.2017 13:44:03
    4

    3 büyükleri şu araplara verip tarihleriyle oynamayın. Anadolu takımlarını satın alsınlar. İngiltereye Fransaya milyarlar dökerler Filistin meselesini bize bırakırlar nasıl müslümanlıksa...

  • 19fanatikkartal03 23.12.2017 13:50:01
    5

    santavik....la sen ne içtin???

  • 19fanatikkartal03 23.12.2017 13:50:42
    6

    la sen ne içtin?

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  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
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1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
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5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
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