Arsene Wenger'den Chamberlain itirafı

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'nin 19. haftasında kendi sahasındaile karşılaşacak olan'de teknik direktör, mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.'ndaki dev randevu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız menajer, geçtiğimiz yaz'i neden Liverpool'a sattıklarına da açıklık getirdi.Sezon başında sözleşmesi bir yıl içinde bitecek 4 oyuncularının olduğunu hatırlatan Wenger, "." ifadelerini kullandı.Topçular, Chamberlain'in Liverpool'a satışındanbir bonservis geliri elde etmişti.