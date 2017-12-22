Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüş ihtimali sıfıra indi!

İlişkili Haber

Fatih Terim Galatasaray'da ilk idmanına çıktı!

Neler yaşandı?

İlişkili Haber

Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu

İlişkili Haber

İşte Fatih Terim'in ilk sözleri

takımın başına geçmesiyle birlikteSarı-Kırmızılılara transfer olma ihtimali sıfıra indi.Sarı-Kırmızılılarda 4. Terim dönemi başlarken, Milli Takım'da yaşanan gerilimle gündeme gelen ikilinin Galatasaray'da buluşma ihtimali de yok oldu. Galatasaray ile birlikte Monaco ve Arsenal ile adı anılan Arda Turan'ın Londra ekibine yakın olduğu ifade ediliyor...Euro 2016'da başlayan, prim tartışmalarıyla alevlenen gerilim Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasıyla devam etmişti. Daha sonrauçakta yaşananlar sonrası Milli Takım'ı bırakma kararı almış, bir süre sonra bu karardan geri dönmüştü...Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz gün Instagram'da "Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi" sorulu ankete 'hayır' oyu kullanmıştı. (Skorer)