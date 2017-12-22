Antalyaspor’da olağan genel kurul tarihi açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor Olağan Genel Kurulu’nun 10 Ocak 2018 tarihinde saat 15:00’te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirileceği duyuruldu.Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle başladığı görevini, 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle bırakmıştı.İHA