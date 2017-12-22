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Anadolu Efes - Olympiacos maç sonucu: 58-61

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman yönetiminde çıktığı ikinci maçında Yunan devi Olympiacos'a karşı galibiyete çok yaklaşsa da Yunan yıldız Spanoulis'in kritik anlarda gelen isabetleriyle kazanan 61-58'lik skorla Olympiacos oldu. 

22 Aralık 2017, Cuma 22:18

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Anadolu Efes - Olympiacos maç sonucu: 58-61
Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman yönetiminde çıktığı ikinci maçında Yunan devi Olympiacos'a karşı galibiyete çok yaklaşsa da Yunan yıldız Spanoulis'in kritik anlarda gelen isabetleriyle kazanan 61-58'lik skorla Olympiacos oldu. 

Temsilcimiz Stimac'ın basketleriyle karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. 7:29 kala Anadolu Efes, 4-0 üstün olan taraftı. Fakat Brian Roberts ve Wiltjer ile sayılar bulan Olympiacos, ilk 5 dakikalık bölümü 4-7 üstün geçti. Kalan bölümde de özellikle Wiltjer ve Roberts ile etkinliğini sürdüren Olympiacos, ilk periyodu 9-17 üstün tamamladı. 

Temsilcimiz Anadolu Efes, ikinci çeyreğe Derrick Brown ve Simon'un sayılarıyla etkili başladı ve 7:44 kala 16-22'lik skoru yakaladı. Josh Adams'ın basketleriyle de Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü 22-24 geçti. Fakat McLean ve Papapetrou ile sayılar bulan Olympiacos, 3:53 kala skoru 22-29 yaptı. Kalan bölümde etkinliğini sürdüren Olympiacos, ilk yarıyı 25-33 önde tamamladı. 

İlk yarıda temsilcimizin en skorer ismi 7 sayıyla oynayan Derrick Brown olurken Krunoslav Simon da 5 sayı, 4 ribaunt ile ilk yarıyı tamamladı. 

Olympiacos cephesinde Brian Roberts ve Hollis Thompson, 7'şer sayıyla ilk yarıda takımlarının en skorer oyuncuları oldular. 

McCollum'un basketleriyle üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 8:19 kala skoru 29-33'e getirdi. Skordaki denkliği kaybetmeyen Anadolu Efes, son 2 dakikaya girilirken 39-40'ı yakaladı. Son bölümde Bogris ve Thompson ile sayılar bulan Olympiacos, üçüncü periyodu 39-45 önde tamamladı. 

Üçüncü çeyrekte Simon ve McCollum ile etkili olan Anadolu Efes, 6:40 kala 48-47 öne geçti, 6:05 kala da 50-47'yi yakaladı. Maçın bitimine 1:20 kala skor 56-56 olsa da son dakikanın içine girilirken Spanoulis'in bulduğu üç sayılık basket 56-59'luk skorla Olympiacos avantajını getirdi. Son hücumu Errick McCollum ile değerlendiremeyen temsilcimiz karşılaşmadan 58-61 mağlup ayrıldı. 

Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ürettiği 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Errick McCollum da 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 4 top çalma ile karşılaşmayı tamamladı. Derrick Brown 11 sayıyla Efes'te çift hanelere ulaşan diğer isim oldu. 

Olympiacos cephesinde Vassilis Spanoulis 12 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Hollis Thompson da 11 sayıyla maçı tamamladı. Jamel McLean de 9 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ile oynadı. 




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