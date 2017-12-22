Anadolu Efes - Olympiacos maç sonucu: 58-61

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz, Ergin Ataman yönetiminde çıktığı ikinci maçında Yunan devi'a karşı galibiyete çok yaklaşsa da Yunan yıldız Spanoulis'in kritik anlarda gelen isabetleriyle kazanan 61-58'lik skorla Olympiacos oldu.Temsilcimiz Stimac'ın basketleriyle karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. 7:29 kala Anadolu Efes, 4-0 üstün olan taraftı. Fakat Brian Roberts ve Wiltjer ile sayılar bulan Olympiacos, ilk 5 dakikalık bölümü 4-7 üstün geçti. Kalan bölümde de özellikle Wiltjer ve Roberts ile etkinliğini sürdüren Olympiacos, ilk periyodu 9-17 üstün tamamladı.Temsilcimiz Anadolu Efes, ikinci çeyreğe Derrick Brown ve Simon'un sayılarıyla etkili başladı ve 7:44 kala 16-22'lik skoru yakaladı. Josh Adams'ın basketleriyle de Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü 22-24 geçti. Fakat McLean ve Papapetrou ile sayılar bulan Olympiacos, 3:53 kala skoru 22-29 yaptı. Kalan bölümde etkinliğini sürdüren Olympiacos, ilk yarıyı 25-33 önde tamamladı.İlk yarıda temsilcimizin en skorer ismi 7 sayıyla oynayanolurkenda 5 sayı, 4 ribaunt ile ilk yarıyı tamamladı.Olympiacos cephesindeve, 7'şer sayıyla ilk yarıda takımlarının en skorer oyuncuları oldular.McCollum'un basketleriyle üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 8:19 kala skoru 29-33'e getirdi. Skordaki denkliği kaybetmeyen Anadolu Efes, son 2 dakikaya girilirken 39-40'ı yakaladı. Son bölümde Bogris ve Thompson ile sayılar bulan Olympiacos, üçüncü periyodu 39-45 önde tamamladı.Üçüncü çeyrekte Simon ve McCollum ile etkili olan Anadolu Efes, 6:40 kala 48-47 öne geçti, 6:05 kala da 50-47'yi yakaladı. Maçın bitimine 1:20 kala skor 56-56 olsa da son dakikanın içine girilirken Spanoulis'in bulduğu üç sayılık basket 56-59'luk skorla Olympiacos avantajını getirdi. Son hücumu Errick McCollum ile değerlendiremeyen temsilcimiz karşılaşmadan 58-61 mağlup ayrıldı.Anadolu Efes'teürettiği 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurkenda 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 4 top çalma ile karşılaşmayı tamamladı.11 sayıyla Efes'te çift hanelere ulaşan diğer isim oldu.Olympiacos cephesinde12 sayıyla takımının en skorer ismi olurkenda 11 sayıyla maçı tamamladı.de 9 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ile oynadı.