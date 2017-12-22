Altınordu'da 3 eksik

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Kerim Alıcı, Berk Erel ve Alican'ın tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Erzurumspor karşılaşmasına 3 futbolcumuzdan yoksun çıkacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz" dedi.Altınordu'da kart cezaları biten Caner ve Deniz ise Erzurumspor'a karşı görev alabilecek.