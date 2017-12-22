Adanaspor Başkanı Akgül: Devre arasında gerekli yerlere transfer yapacağız

Bayram Akgül, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını değerlendirdi. Turuncu-beyazlı takımın sezon başı kampını iyi değerlendiremediğini söyleyen Akgül, “İkinci yarı gerekli transferleri yapıp ikinci yarıya iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Osman Özköylü hocam kendisini kanıtlamış bir teknik adamdır. Ben Kemal Kılıç hocama da teşekkür ediyorum. Adanaspor’a katkısı gerçekten büyüktür” diye konuştu.Başkan Akgül, şu ana kadar transferlerde netleşen bir şey olmadığını belirterek, şöyle devam etti:“Hocamızın gerekli gördüğü yerlere mutlaka transferler yapacağız. Genel anlamda gol atamama gibi bir sıkıntımız var. Takımımız iyi bir takım. İstediğimiz neticeleri bir türlü alamadık. Oyunsal anlamda evet iyiyiz, baktığımızda top hep bizde ama bir türlü neticeye yansıtamıyoruz. İnşallah ikinci yarı nokta transferlerle bu problemi çözeceğiz. Şu an kadromuzda 7 yabancı oyuncumuz var. Gidecekler mi ya da kalacaklar mı bilmiyorum. Ona Osman hocamızın Eskişehir maçından sonra vereceği rapor doğrultusunda bakacağız. Devre arasında hocamızın raporu doğrultusunda gerekli yerlere gerekli transferleri yapacağız. İnşallah sezon sonunda tekrar Süper Lig’e çıkarız."