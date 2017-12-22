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Adanaspor Başkanı Akgül: Devre arasında gerekli yerlere transfer yapacağız

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor’un Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül, sezon sonunda tekrar Süper Lig’e çıkmak istediklerini, bu nedenle devre arasında gerekli yerlere transfer yapacaklarını söyledi.

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Adanaspor Başkanı Akgül: Devre arasında gerekli yerlere transfer yapacağız
Bayram Akgül, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını değerlendirdi. Turuncu-beyazlı takımın sezon başı kampını iyi değerlendiremediğini söyleyen Akgül, “İkinci yarı gerekli transferleri yapıp ikinci yarıya iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Osman Özköylü hocam kendisini kanıtlamış bir teknik adamdır. Ben Kemal Kılıç hocama da teşekkür ediyorum. Adanaspor’a katkısı gerçekten büyüktür” diye konuştu.

Başkan Akgül, şu ana kadar transferlerde netleşen bir şey olmadığını belirterek, şöyle devam etti:
“Hocamızın gerekli gördüğü yerlere mutlaka transferler yapacağız. Genel anlamda gol atamama gibi bir sıkıntımız var. Takımımız iyi bir takım. İstediğimiz neticeleri bir türlü alamadık. Oyunsal anlamda evet iyiyiz, baktığımızda top hep bizde ama bir türlü neticeye yansıtamıyoruz. İnşallah ikinci yarı nokta transferlerle bu problemi çözeceğiz. Şu an kadromuzda 7 yabancı oyuncumuz var. Gidecekler mi ya da kalacaklar mı bilmiyorum. Ona Osman hocamızın Eskişehir maçından sonra vereceği rapor doğrultusunda bakacağız. Devre arasında hocamızın raporu doğrultusunda gerekli yerlere gerekli transferleri yapacağız. İnşallah sezon sonunda tekrar Süper Lig’e çıkarız."

İHA




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
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1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
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11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
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