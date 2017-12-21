..Ve Jose Sosa 11’e dönüyor

’in ilk yarısının son karşılaşmasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da teknik direktörkafasındaki 11’i belirlemeye başladı. Kaleyi Onur Kıvrak’a emanet edecek olan başarılı teknik adam, savunma dörtlüsünü iseile oluşturacak. Orta sahada cezalı’nın yerine’ın yanında’yi oynatacak olan Çalımbay, 4 haftadır kadroda yer almayan Arjantinli yıldız’yı da tekrardan 11’e yazmaya hazırlanıyor.Hafta içindeki idmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken tecrübeli oyuncuyla dünkü antrenmanda özel olarak görüşen Çalımbay, 32 yaşındaki futbolcudan daha fazla sorumluluk almasını ve oyunu yönlendirmesini istedi. Bu durumda Yusuf Yazıcı’yı sağ, Burak Yılmaz’ı da sol kanada çekecek olan tecrübeli hoca, ileri uçta da Dame N’Doye’u görevlendirmeyi planlıyor.